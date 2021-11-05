«Упс, ай! Груди-то шириной с ягодицы»: Яна Кошкина интимно оголилась на яхте

Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» показала всю красоту своего пышного звездного тела.

Яна Кошкина оказывается обладает не только прекрасным чувством юмора (звезда снимается в шоу «Однажды в России», — Прим. ред.), но и красивым вокалом. В одном из сезонов проекта «Голос» на Первом канале теледива едва не стала участницей команды Александра Градского. Наставник шоу уже хотел было повернуться к артистке на этапе слепых прослушиваний, но потом все-таки передумал.

Как позже объяснил Градский, удивив даже саму Яну, первые строчки композиции она исполнила с чистейшей интонаций. А вот дальше напортачила.

Судя по тому, какие «горячие» снимки в Instagram публикует Кошкина, позируя в тесном лифе от бикини, с диафрагмой и глубиной звучания у нее все прекрасно. Яна может похвастаться пышным бюстом, который по своей ширине практически повторяет ягодицы звезды.

«Упс, ай! Груди-то шириной с ягодицы», «Как это все на тонкой талии держится??», «От таких арбузиков, небось, позвоночник ломит по ночам», «Все свое?? Выглядит как-то неестественно, может все-таки силикон??», «Тут даже Семенович бы присвистнула», «Мама родная! Если еще чуть-чуть вперед, то можно под весом дынек завалиться набок», «Зачем вам такой бюст??» — пишут фолловеры.

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