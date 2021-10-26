«Зачем так рот открывать вечно? Судороги?»: Кошкина в трещащем лифчике стиснула груди

Яна Кошкина с шиком отдыхает на Мальдивах. Позируя на пляже у лазурной водички, соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» сексапильно приоткрыла ротик с пухлыми губками, приняв томный вид. При этом свою пятую точку красавица-брюнетка прикрыла цветастым парео в тон купальника. Яна стиснула пышные яблочки-груди трещащим лифом, сверкнув своими «сдобными» прелестями на пляже.

«Зачем так рот открывать вечно? Судороги?», «Похожа на колибри», «Ой, какой пестрый попугайчик», «Грудь прямо-таки колышется», «Зачем так арбузики стискивать?», «Ну хоть свою «сдобную булочку» прикрыла», «А под тряпицей трусики-то хоть есть??», «Губки уже не сходятся?? Что за странное выражение лица», «И они думают, что это сексуально??», «Пластиковые губы! У вас там поясницу прихватило? Что за попытки томного призыва??» – шутят поклонники на фан-страничке Яны.

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