«Молодцы!»: Максим Галкин показал, как двойняшки Лиза и Гарри разъезжают по дому на роликах

Муж Примадонны Максим Галкин запечатлел детей в большой комнате замка в деревне Грязь. Малыши Лиза и Гарри надели роликовые коньки и устроили настоящее шоу на паркете.

Двойняшки Галкины представили себя героями шоу, которые поют и танцуют, при этом катаются на коньках. Еще немного и малыши смогут принять участие в проекте Ильи Авербуха.

Вот только Лиза и Гарри катались не льду, а на паркете своего роскошного дома. Брат с сестричкой катались вокруг игрушек и громко пели о том, что видели.

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Максим Галкин запечатлел представление детей на камеру. А Лиза и Гарри были рады почувствовать себя героями мюзикла. Они по-актерски размахивали руками и виртуозно меняли голоса во время катания на роликах.

«Молодцы!» – похвалил детей Максим.

Напомним, ранее Максим Галкин показал, как его дети играют в карты. К слову, Лиза обыграла брата в первой партии. А их отец удивился, что современное поколения все еще играет в «Привет, валет!».

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