«С мамой Аллой? Как она молода»: 72-летняя Пугачева в алом тренче выше колен и на каблучках вышла в сад в Грязи с сынишкой Гарри

Примадонна не раз купалась в комплиментах от историка моды Александра Васильева.

В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» шоумен Максим Галкин признался, что такую ответственную маму как его жена стоит еще поискать. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале уточнил, что Примадонна осознанно всю себя посветила воспитанию двойняшек — Гарри и Лизе. В свои 72 года Алла Пугачева редкий гость на светских мероприятиях, большую часть времени она проводит с детьми в подмосковном особняке в деревне Грязь.

На прогулку с сыном Гарри певица отправилась в модном алом тренче, бежевых капроновых колготках и ботильонах на каблучке, визуально вытянув фигуру и став казаться чуть выше. Пугачева сделала акцент на стройных ножках, подчеркнув изящные щиколотки. Надо отдать должное певице, она не раз получала комплименты от историка моды Александра Васильева, который хвалил ее за моложавый вид и стройность.

«С мамой Аллой? Как она молода!!», «Бомбическая красотка!! С годами только моложе и моложе», «Мда! Возраст над ней не властен», «Эти стройные ножки заслуживают похвалы», «В алом пальто да еще и на каблучках! Супер!! Наши комплименты», «Восхитительная Аллуся!! Прическа бомба, наряд шикарен! Как всегда на высоте», «Молодая мамочка со своим сынишкой на прогулке», — пишут фолловеры.

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