Барановская об уходе Аршавина: «Мне повезло, что он так поступил»

Телеведущая тяжело пережила расставание с футболистом. Сейчас она уверена, что все случилось к лучшему.

Юлия Барановская рассталась с Андреем Аршавиным более 10 лет назад. Разрыв с футболистом дался телеведущей очень тяжело. Футболист оставил беременную гражданскую супругу с двумя детьми в чужой стране. Вернувшись в Россию Аршавин женился на модели Алисе Казьминой. Несмотря на это, девушка никогда не допускала публичных скандалов.

«С Андреем я прожила абсолютно счастливые 9 лет. Что случилось потом, объяснить сложно. В один момент он перестал быть тем человеком, которого я знала все эти годы… Самый тяжелый этап для меня прошел, но не могу сказать, что все до конца улеглось на душе. Может быть, на это понадобятся долгие годы», — рассказала девушка вскоре после расставания Hello!.

За последние 10 лет, девушка нашла баланс между семьей и карьерой. Она одна воспитывает троих детей от футболиста. Также Барановская стала успешной телеведущей и изменила образ.

«Мне очень повезло, и я говорю абсолютно искренне. Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти. Самостоятельно я бы никогда в жизни на такой поступок не решилась. Что бы ни происходило, я бы оставалась в этих отношениях. Только сейчас, будучи свободной, я понимаю, какой я стала внутри, и я понимаю, что он подарил мне возможность реализовать себя. Совершить поступок, сделать шаг — я бы не сделала, он мне помог, и в итоге я ему очень благодарна. Мне повезло, что он так поступил, сейчас, спустя годы, я это понимаю. В моменте это была смерть», — рассказала Барановская в программе «Быть человеком».

Пережить предательство популярной телеведущей помогли друзья и близкие. В 2020 году Барановская выпустила книгу о жизни с футболистом «Проверено мной – все к лучшему».

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