При макияже на завтрак в Грязи! Пугачева в изящном платье заглянула на кухню с двойняшками

На фанатской страничке семьи Аллы Пугачевой появилось редкое домашнее фото Примадонны, ранее эти кадры в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. Певица спустилась на завтрак в замке в роскошном платье с рукавами-фонариками из струящейся ткани. При этом артистка сделала макияж в теплых нюдовых оттенках и не забыла уложить белокурые локоны, отдав предпочтение отутюженным локонами с челкой-шторкой.

На кухню Примадонна заглянула с двойняшками Гарри и Лизой, которые тоже принарядились. С собой малыши прихватили воздушные шарики. Дочка певицы позировала в синем платьице с цветочным принтом и белых колготках, но ножках у Лизы красовались легкие балетки с бантиками.

«Ну Аллуся! На завтрак спустилась по-королевски! Со всем шиком и изяществом», «Они так по утрам ходят?? Как на банкет собрались», «Легкая укладка, макияж, атласное платье по фигуре — вот что значит молодой муж дома», «Восхитительная Алла, какая умничка!!», «Выглядит очень молодо», — пишут фолловеры.

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