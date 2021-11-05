Приковала взгляды: Муцениеце нарядилась в лавандовый кроп-жакет и «правильные» брюки

Стилист Анастасия Стар объяснила, что образ звезды актуален, и его следует взять модницам на заметку.

Агата Муцениеце сейчас участвует в шоу «ледниковый период». Ей очень бы хотелось задержаться в проекте подольше, и она невероятно огорчается из-за низких баллов от жюри.

Об этом красотка поведала Ивану Урганту на его вечернем шоу. В студии Муцениеце появилась в эффектном брючном костюме с кроп-жакетом, из-под которого выглядывал укороченный топ. Стилист Анастасия Стар оценила аутфит звезды.

«Лавандовый костюм Агаты Муцениеце приковал взгляды всех телезрителей, и вот почему. Во-первых, не банальный для костюма цвет, который редко встретишь на улицах города.

Во-вторых, кроп-жакет сейчас актуален как никогда. Он визуально удлиняет ноги и подчеркивает линию талии. Расширенные акцентные плечи создают фигуру «песочные часы», к которой стремятся все девушки.

В-третьих, костюмные брюки оптимальной посадки: с завышенной талией, зауженные к низу», — оценила костюм стилист.

Кроме того, добавляют романтичности в образ туфли с бантом и эффектно комбинируются с костюмом. Убранные в хвост волосы в сочетании с акцентными золотыми серьгами — тоже очень удачное решение.

«Единственное, что я хочу изменить — черный топ. Если нам нужен более вечерний вариант, я взяла бы кружевной или ажурный кроп-топ светлого оттенка или шелковый молочный топ. Потому что со светлой подложкой под жакетом образ будет свежее, мягче и гармоничнее. А в остальном, возьмите цвет на заметку, актуально», — объяснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж любитель» и «Имидж любитель – 2. ДНК стилей».

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