«Поет в трусиках и распахнутом пеньюаре»: Васильев раскритиковал образ Глюкозы

Александр Васильев считает, что певица Глюкоза (она же Наталья Чистякова-Ионова) стала заложницей образа. Она безусловная обладательница стройной фигуры, однако, по мнению Васильева, не нужно так часто выбирать наряды, которые буквально обтягивают девушку.

«Наташа – стройная женщина, но она не обладает идеальными пропорциями. Ноги не выглядят прямыми. Мне кажется, что при всей стройности Наташи подобного рода облегающие вещи не для нее. Не всякие ноги надо обтягивать. Она сдает себя здесь без боя», — рассудил историк моды для издания 7Дней.

Васильев уверен, что роковые мини и платья, которые еле прикрывают «причинные места», негативно сказываются на имидже Глюкозы. Поклонники могут воспринимать певицу как ветреную девушку.

«Некоторые из ее образов конкретно отсылают нас в бордель. Не возникает никаких других мыслей, когда она танцует и поет в трусиках и распахнутом пеньюаре. Это совсем вульгарно. Я бы сказал, за гранью», — прокомментировал Васильев.

Отметим, что звезды ранее познакомились на передаче «Модный приговор». Певица произвела на ведущего впечатление симпатичного и приятного человека.

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