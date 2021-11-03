«Они такие воспитанные и скромные»: Лазарев рассказал о первом выходе в свет с детьми

В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro Сергей Лазарев рассказал о первом официальном появлении на красной дорожке со своими детьми. Поп-певец приехал с маленькими Никитой и Аней на фестиваль «Новая волна». 7-летний мальчик и 3-летняя девочка уверенно позировали перед огромной толпой фотографов.

«Безусловно, они могут и пошалить, и повеселиться, и подурачиться. Но я горжусь, что они такие воспитанные и скромные. Я с ними всегда как со взрослыми общаюсь, наверное, правильно доношу мысли, как себя нужно вести, что можно или нельзя. Стараюсь воспитывать так, чтобы была и дисциплина, и спокойная обстановка в семье. Никита и Анюта понимают, что это папина работа, поэтому отнеслись серьезно к мероприятию. Анютке всего три годика, но она выдержала стойко все эти дорожки и даже на концерт сама захотела остаться и посмотреть из зала», — поделился Сергей Лазарев.

Певец признался, что старается чаще проводить время с детьми. Лазарев делает уроки со старшим сыном, а вечерами все вместе смотрят мультики по телевизору.

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