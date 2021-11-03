«Планировали большой праздник»: Сергей Лазарев — о дне рождения сына Никиты

В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro Сергей Лазарев рассказал, как отмечали день рождения сына Никиты. Мальчику исполнилось уже 7 лет. Из-за ковидных ограничений пришлось заменить большой праздник домашними посиделками с семьей. В подарок мальчик получил конструктор Лего, который он так любит.

«Мы планировали большой праздник для Никиты, уже все было заказано. Но из-за локдауна центр, в котором мы должны были отмечать, закрылся. Поэтому мы сделали домашний праздник для всей семьи. Сын большой фанат лего, поэтому попросил новые наборы. Собирает их просто моментально. Я бы так быстро не справился. Приношу ему огромную коробку, а он через час уже все собрал», — поделился певец.

Напомним, что кроме сына, у Лазарева есть есть еще дочь Аня. Девочке три года и у нее прекрасные отношения со старшим братом. Кажется, в семье поп-певца царит настоящая идиллия.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале.