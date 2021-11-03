«Изящные ручки по клавишам забегали»: Пугачева с царскими перстнями повеселила гостей соло на расстроенном фортепиано

Алла Пугачева знает, как развлечь заскучавших гостей. Увидев в комнате фортепиано, Примадонна тут же уселась на кресло рядышком, а ее длинные изящные пальчики с идеальным маникюром забегали по клавишам. Не смутило певицу и то, что фортепиано оказалось расстроенным. Артистка лихо сыграла веселую мелодию под одобрительный гул и смех присутствующих. Обладая таким техническим мастерством игры, Примадонна не обратила внимание и на тяжесть массивных перстней, которые украшали ее пальчики.

В такой музыкальной атмосфере Алла Пугачева чувствовала себя как рыба в воде. Кстати, в гостях певица появилась в кипенно-белом аутфите, отдав предпочтение сорочке оверсайз и узким слаксам. Таким образом Примадонна умело подчеркнула стройность ног, скрыв талию и предплечья.

«Изящные ручки по клавишам забегали», «Ну, Аллуся! Ну хороша! Помнят все-таки ручки, мастерство видно сразу», «С Аллой не соскучишься», «Ба! Вся в золоте и перстнях», «Вот это веселая у вас тусовка», «Все бы хотели увидеть Аллу за фортепиано», «Умеет веселить гостей! Молодец!!» — написали фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.