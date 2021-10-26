«Макс — это старичок, заблудившийся в детстве»: Пугачева рассекретила ласковое прозвище красавца-мужа

Алла Пугачева крайне редко делится подробностями личной жизни. Сайт Teleprogramma.pro решил вспомнить одно из самых откровенных интервью Примадонны YouTube-проекту Олега Меньшикова. Рассказывая о своем подмосковном особняке в деревне Грязь, певица случайно рассекретила ласковое домашнее прозвище мужа. Как оказалось, без посторонних Алла Борисовна называет Максима Галкина — Масяней.

«Но когда он стал делать этот Диснейленд я была против! Гаргульи у входа, я их боялась! А Масяня мне говорит: «Они нас охраняют!» Понимаешь (обращается к Олегу Меньшикову, — Прим. ред.), Макс — это старичок, заблудившийся в детстве. И вроде такая мудрость… Он мечтал замок сделать. И он его сделал! А я любуюсь этим.

Как впечатлительный человек, проходя мимо гаргулий, я теперь здороваюсь. Говорю: Привет! Потом поставил ограду такую красивую, чугунные знамена, щиты. Максим у меня спрашивает: «Нравится тебе?» А я отвечаю: «Как будто здесь генерала похоронили». У нас абсолютно расходятся вкусы. Ну все-таки, какой парень», — делилась своими ощущениями певица, говоря о доме.