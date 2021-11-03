Под смех Клавы на кухне в Грязи: Лиза Галкина пыталась одним махом слопать оливки и спагетти

Дочка Кристины Орбакайте не выдержала и вместе с Гарри засмеялась над «съедобным фиаско» своей тетушки.

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин делился домашними кадрами, запечатлев восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу за ужином на кухне в подмосковном особняке в Грязи. Дочка ведущего программы «Лучше всех!» на Первом канале одним махом попыталась съесть спагетти под заливистый смех братика и своей девятилетней племянницы Клавы. Вот только сделать это у Лизы не получилось.

Играя за столом, дочка Примадонны сделала из еды что-то напоминающее бусики — нацепив оливки на длинную макаронину. Все это по подсказке Гарри девочка хотела проглотить, но не тут то было, все «бусинки-оливки» рассыпались по тарелке, а малыши звонко засмеялись над таким «съедобным фиаско».

«Папусь, смотри, что Гарик придумал! А я сделала! Это «макаронине» (придумала смешное название дочка Аллы. — Прим. ред.)», — похвасталась своим придуманным блюдом Лиза. «Ну класс!» — восхитился Максим. «А теперь покажи, как ты это будешь есть!» — подшутил на сестренкой Гарри.

Кстати, в беседе с братиком Лиза рассекретила, как ласково дома они называют отца — «папусиком».

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