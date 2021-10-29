«Алле в будущем придется отвадить женихов»: Лиза Галкина дома в Грязи распустила белокурые волосы, блеснув их длинной

Шоумен Максим Галкин не скрывает, что их с Пугачевой дочка растет маленькой кокеткой. Не исключено, что в будущем, когда Лиза повзрослеет родителям придется «повоевать» с ее кавалерами.

Пока Лиза Галкина вместе с братиком Гарри учится во втором классе одной из элитных гимназий. Двойняшки бегло говорят на французском, музицируют, читают стихи, поют. На их образование тратятся баснословные суммы. Дочка шоумена Максима Галкина и по характеру очень похожа на свою именитую маму.

Как и Алла Пугачева Лиза обладает артистизмом, невероятным чувством юмора и харизмой. Многие поклонники уверены, что в будущем звездные родители еще намучаются с кавалерами дочери, которые будут осаждать их замок в деревне Грязь.

Да и сам Галкин не скрывает, что Лиза растет маленькой кокеткой, очень любит моду, наряды и красивые прически. Впрочем, как и большинство девочек в ее возрасте.

На фанатской странички Аллы Пугачевой в Instagram появилось редкое домашнее портретное фото Лизы. Малышка распустила белокурые локоны, собрав волосы в хвостик. Так, она показала их длину. У дочки Примадонны красивые глазки с пушистыми темными ресничками, аккуратный носик и пухлые щечки. Лиза растет красавицей и очень обаятельным ребенком.

А напевая за роялем песню дома, Примадонна как-то призналась, что мечтает погулять на свадьбе у своей младшей доченьки.

«Какая милашка», «По следам Рапунцель??», «Волосы такие длинные, густющие», «Ох уж этот миленький носик и пухлые щечки», «Просто принцесса», «Такой цветочек», «Алле в будущем придется отвадить женихов, когда Лиза вырастет», «А мама так мечтает погулять на ее свадьбе! Пусть так и будет!! Лиза вырастет, а Аллуся будет рядом», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.