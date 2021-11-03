«Ути-пути! Зубки лечить не боится?»: Лиза Галкина в костюмчике под Chanel с «гусиной лапкой» пришла к стоматологу

Дочка Аллы Пугачевой даже по стоматологическим поликлиникам ходит в ультрамодных нарядах. Совсем как взрослая.

На одной из фанатских страничек семьи Аллы Пугачевой в Instagram появилось памятное фото, на котором Лиза Галкина позировала со своим братиком Гарри. Малыши побывали на плановом осмотре у врача-стоматолога. Поклонники певицы тут же принялись расхваливать двойняшек и особенно Лизу, которая совсем не боится лечить зубки.

Даже по врачам дочка Примадонны ходит в ультрамодных нарядах. Так, к примеру, в кабинете стоматолога Лиза позировала в стильном костюмчике под Chanel с трендовым принтом «гусиная лапка». На фото девочка силилась улыбнуться, но получилось так, словно дочка шоумена Максима Галкина хотела что-то сказать.

«Ути-пути! Зубки лечить не боится?», «Мама Алла к врачу привела?», «А может зубки показывать не хочет», «Ой какая милашка», «Наверное, молочный зубик шатается», «Зубки доктор полечил??» — тут же отреагировали пользователи Сети.

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