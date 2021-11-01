На шопинг с мамой? Пугачева блистала в серых кюлотах, а Лиза покрасовалась в клетчатых штанишках

Многие поклонники тут же предположили, что по магазинам за обновками Примадонна ходит вместе с дочерью. Поэтому так часто их вкусы совпадают.

Шоумен Максим Галкин не скрывает, что его восьмилетняя дочка Лиза растет маленькой кокеткой. Алла Пугачева всегда с большим вкусом наряжает наследницу. Зачастую их наряды совпадают. Многие поклонники считают, что на шопинг Примадонна ходит вместе с Лизой, поэтому у них так много похожих аутфитов. К примеру, дочка шоумена уже позировала в белых брючках как у мамы Аллы.

В столовой в замке в подмосковной деревне Грязь Лиза позировала в клетчатых кюлотах, белоснежной блузе с воланами на плечах и кроссовках.

А на прогулку с именитым дизайнером Игорем Гуляевым Примадонна отправилась в брюках, которые по стилю очень напоминали штанишки Лизы. 72-летняя Алла Пугачева отдала предпочтение серым кюлотам с защипами. А этот оттенок дымчатого считается одним из самых модных в осеннем сезоне.

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