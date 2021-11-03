«Не выпендривайся!»: ставшая мамой Арзамасова бережет себя, надевая в холода по три чужие куртки разом

Актриса из ситкома «Папины дочки» призналась, что в морозные ноябрьские деньки на съемочной площадке о красоте и моде задумываться не приходится.

Лиза Арзамасова смеха ради поделилась в Instagram забавным снимком, который был сделан на днях во время съемок на улице. Как отметила актриса, морозная ноябрьская погода диктует свои правила, и о моде из-за таких холодов задумываться не приходится. Так, возлюбленная 47-летнего постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха благодарно натянула на себя сразу три чужих безразмерных куртки и накрылась плюшевым пледом.

Актриса не так давно стала мамой, у нее подрастает двухмесячный малютка-сын Левушка, поэтому звездной красавице нужно беречь себя и не простужаться.

«На стиле. Хочется немного побыть «фэшен-блогером». Поговорим о «моде» на съемочной площадке. Тема: «Особенности съемок на натуре в ноябре». Актуальные луки. Тенденции сохраняются. Погода диктует моду: не выпендривайся, надевай на себя все что дадут, слоями, как капуста!! Стиль: «утепление». Классика жанра», — пошутила Лиза.

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