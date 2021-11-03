«Поднял любимую на руки как пушинку»: родившая Арзамасова лихо отплясывала с 47-летнем Авербухом на льду

Актриса из ситкома «Папины дочки» пришла на репетицию проекта «Ледниковый период» и сама надела коньки.

Лиза Арзамасова после беременности и первых родов не растеряла свою спортивную форму. Актриса из ситкома «Папины дочки» иногда появляется на репетиции проекта «Ледниковый период». На этот раз возлюбленная хореографа сама вышла на лед, примерив коньки.

Елизавета лихо отплясывала с 47-летним постановщиком ледовых шоу, кружась с Ильей Авербухом в танце. В какой-то момент муж Лизы поднял свою красавицу на руки и закружил на немыслимо быстрой скорости к полному восторгу девушки.

«Поднял любимую на руки как пушинку», «Лиза вышла на лед к мужу, а тот и рад! Еще бы! Любимая пришла поддержать», «Ну какие же они классные», «Лиза молодец! И ребеночка нянчит и на катке катается!», «Это поддержка достойна олимпийских игр», «С мужем такие выкрутасы на льду, небось, делать не страшно! Поди не уронит», «Ну прямо-таки фигуристы, олимпийские чемпионы», — шутят фолловеры.

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