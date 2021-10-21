«У моих детей нет доступа к гаджетам»: Безруков поделился секретами воспитания сына и дочери

Звездные дети растут в разных условиях. Сергей Безруков рассказал о правилах в своей семье.

Сергей Безруков не только талантливый артист российского кино и театра, но и заботливый отец. В интервью Cosmopolitan он поделился, как именно воспитывает своих чад и какие правила есть в их доме.

Артист рассказал, что его пятилетняя дочь Маша уже занимается вокалом, а скоро, возможно, начнет играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Девочке это нравится. А вот делать из ребенка актрису Безруков не торопится, хочет пока что присмотреться, будет ли у ребенка склонность.

«Ей нравится смотреть на папу на сцене, но совсем другое дело — быть не зрителем, а участником спектакля. Я буду долго присматриваться к ней, как в свое время делал мой отец. Так что, если у Маши проявятся актерские задатки, начну с ней заниматься», — размышляет актер.

Кроме того, Безруков заявил, что у его детей нет возможности выйти в Интернет и воспользоваться гаджетами. Знаменитый папа иногда включает детям YouTube, но на строго ограниченное время. Это касается и телевизора.

«Я не позволяю своим детям сидеть перед телевизором целый день — максимум полчаса утром или полчаса вечером, прежде чем пойти спать. Также все мультфильмы проходят отбор — я составил список, где указано то, что можно смотреть».

В подобный список не входят, как могли подумать многие, только советские мультики. В нем есть анимационные фильмы Disney и хорошие современные русские истории, вроде «Малышариков». Однако все кинопоказы проходят под чутким отцовским контролем.

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