Потеряла сестру в ДТП: как Екатерина Шаврина пережила личную трагедию

Певица Екатерина Шаврина в этом году отметит свой 79-й день рождения. Свободное время она любит проводить на Кипре, где у нее есть свой дом. Несколько лет назад артистка пережила настоящую трагедию. В 2014-м году она попала в ДТП.

До этого момента Шаврина водила автомобиль на протяжении 40 лет, а в тот роковой день 2014 года не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Погибла ее родная сестра Татьяна, еще одна — Рада — получила многочисленные травмы.

«Таня не выходила из моей головы. Она парализовала меня полностью: я не могла ни жить без нее, ни дышать, ни работать. Меня ничего не интересовало!»— рассказывала Шаврина «Собеседнику».

После того страшного дня некоторые пользователи Сети утверждали, что Шаврина была в нетрезвом состоянии. Певица даже хотела наложить на себя руки.

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