«В доме царил хаос»: Шаврина рассказала подробности ограбления

Певица Екатерина Шаврина рассказала подробности ограбления своего дома, который находится в ЖК «Изумрудный» в столице. Как сказала звезда, самое ее не было в квартире, когда преступники проникли внутрь. Она в это время находилась на фестивале в Белоруссии. Звезда открывала в Могилеве «Золотой шлягер», где собралось огромное количество ее поклонников.

По признанию Шавриной, у нее пропала крупная сумма денег. Она считает, что преступник проник в ее дом через окно. Когда она вернулась в квартиру, окно было распахнуто.

«Дома царил хаос, в комнатах все было перевернуто», — заявила артистка, которую данное происшествие выбило из колеи.

Она отметила, что сама написала заявление в полицию. Звезда надеется, что преступника удастся найти, сообщает «Комсомольская правда».

Екатерина Шаврина – популярная советская и российская исполнительница. Она поет такие песни, как «Трава-мурава», «По Дону гуляет» и многие другие.