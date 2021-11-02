Меган Маркл раскритиковали за любовь к дорогим украшениям

На чтениях своей детской книги герцогиню отчитали за через чур шикарные ювелирные изделия.

Меган Маркл посоветовали поработать над имиджем, чтобы заслужить доверие у аудитории. Бывшая актриса написала детскую книгу «Скамейка» ко Дню отца для своего мужа принца Гарри, вдохновившись отношениями отца и сына. Однако книга провалилась в продаже. А Маркл и вовсе раскритиковали за лицемерие. Якобы невестка Елизаветы II ограничила общение своих детей и принца Гарри со всей королевской семьей.

Недавно герцогиня появилась на Youtube-канале британских издателей, где она зачитала книгу «Скамейка». Маркл очередной раз раскритиковали, но уже за внешний вид. Несмотря на то, что девушка была с достаточно строгой прической и в сдержанной рубашке, аудитория обратила внимание на украшения на сумму около 33 тысяч долларов. Также зрители не оценили, что Маркл представилась детям герцогиней Сассекской.

«Если вы пытаетесь продать книгу детям, это не то, что нужно», — рассказал королевский комментатор Нил Шон британскому изданию Еxpress.

Публика уверена, что это не единственная книга скандальной герцогини и, чтобы быть успешной писательницей, ей придется поработать над имиджем и стать ближе к людям.

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