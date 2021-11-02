Модница из 60-х? Малахов «подловил» красавицу-жену в клубничном мини-платье с кружевом

На личной страничке в Instagram шоумен Андрей Малахов поделился редким снимком с красавицей-женой Натальей Шкулевой. Пара не так часто посещает светские мероприятия — оба слишком заняты. А свободное время супруги стараются проводить дома, с семьей. У них подрастает общий сын. О наследнике ведущий программы «Привет, Андрей!» старается не распространяться.

При этом в одном из интервью шоумен объяснил, почему не показывает сынишку поклонникам в Instagram. Так, Малахов подметил, что едва ли подписчикам будет интересно следить за тем, что происходит в жизни его ребенка.

«Вот Саша сидит, есть это, а вот он у меня одет в это, а это мои завтраки, а это мои ужины… Кому это интересно?» — отметил Андрей Малахов в YouTube-проекте «Алена, блин!».

Также редко шоумен делится в микроблоге свежими снимками с красавицей-женой. Да и Наталья Шкулева избегает публичности. На одном из совместных снимков возлюбленная Малахова позировала в клубничном мини-платье с белоснежным кружевом, отдав предпочтение лаконичному, но вместе с тем яркому стилю 60-х годов. Будучи блондинкой, Шкулева выглядит моложаво и привлекательно рядом со своим звездным мужем.

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