«Среди ночи сорвался»: Бузова в белых брюках клеш и свитере оверсайз встретилась с Малаховым и мамой

Телеведущая презентовала новую песню. Это событие она отметила с мамой, но неожиданной к ней приехал и Андрей Малахов.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в стране. Она регулярно пробует свои силы в новых проектах. Телеведущая не так давно покинула свой пост на «Доме-2», поэтому у нее появилось больше времени, которое она тратит на себя. Артистка уже отметилась в театре, где приняла участие в новой постановке, а также посетила Африку, где снялась для нового проекта.

Теперь Ольга находится в Москве, но у нее плотный график. Телеведущая каждый день ездит на съемки и репетиции. Но на днях она презентовала новую песню «Без дел». Это произошло вечером, поэтому артистка увиделась со своей мамой Ириной Александровной. Когда Андрей Малахов узнал о том событии, то оставил жену и сына, чтобы увидеться со звездой. Он застал ее в ресторане в компании родительницы.

Ольга была облачена в белые брюки клеш и свитер оверсайз сиреневого цвета. Так как минувшим летом она поправилась, то теперь старается скрывать изъяны фигуры. Но Малахов поделился фото с артисткой, выбрав неудачный ракурс. Поклонники посчитали, что наряд ее сделал слишком полной.

«Среди ночи сорвался через всю Москву к Бузовой, чтобы первым услышать премьеру новой песни лично… Попал на семейные посиделки с Олиной мамой! Фото между двух Бузовых: загадываю желание!» — отметил телеведущий.

Примечательно, что на видео, где Ольга танцевала со своим гостем, она выглядела стройной. Поклонники принялись обсуждать увиденное. «Глазам своим не верю», «А почему тут Оля такой слон?», «Просто штаны размера Кардашьян», «Зачем вам это надо было?? Срываться к ней по среди ночи», «Заняться нечем», «Оля в своем видео выглядит стройнее, а тут видать фотошопа нет, такая пампушка», — стали комментировать пост подписчики.

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