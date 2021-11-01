«Тут и Сулейман бы растерялся»: Мерьем Узерли в тугих трусиках показала всю сексапильность своего «орешка»

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» подразнила поклонников, намекнув, что реальная жена Халита Эргенча не зря мучилась от ревности.

В одном из своих интервью Халит Эргенч признался, что его жена Бергюзар Корель в слезах наблюдала за его «горячими» поцелуями и страстными объятиями с Мерьем Узерли. Поговаривают, что звезда турецкого сериала «1001 ночь» мучилась от ревности, видя, как ее муж одаривает другую женщину томными взглядами. Разумеется, никакого тайного романа у Халита с его партнершей по «Великолепному веку» не было. Но это не мешало поклонникам мечтать о том, что пара султан Сулейман и Хюррем султан найдет свое отражение в реальности. Если Эргенч обратит внимание на Мерьем.

Ну а ревновала Бергюзар Корель мужа совсем не зря! Посмотрите, как сексапильно выглядит «орешек» нашей Хюррем султан. Мерьем Узерли в тесных трусиках эффектно показала всю красоту своих «сдобных булочек» на пляже.

«Такую Хюррем султан мы еще не видели!!», «Вау, какая султанша-то! Эффектная красотка», «Просто бомба!», «Фигурка отменная! Первый сорт — топчик», «И это Хюррем? Султан в глубоком обмороке», «В гареме поди так не пощеголяешь-то?», «Тут и Сулейман бы растерялся», «Сдобные булочки по-султански??», «Сулейман бы тут же схватил фиолетовый платок», — пишут фолловеры.

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