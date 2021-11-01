«Деловая — руки в брюки! Ну как Аллуся»: Лиза Галкина в клетчатых кюлотах устроила дефиле в интерьерах замка в Грязи

Алла Пугачева дала понять, что их с Максимом восьмилетняя дочка любит примерять ее шляпки, перчатки и бусы.

Лиза Галкина уже во всю копирует свою звездную маму. Дочке Аллы Пугачевой нравится устраивать импровизированные дефиле в интерьерах особняка в подмосковной деревне Грязь. Ну а где еще Лизе демонстрировать свои обновки. Так, дочка шоумена Максима Галкина принарядилась, отдав предпочтение кожаной косухе и клетчатым кюлотам. Малышка уверенной походкой шла на встречу к отцу. Ну а ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале выступил оператором.

«Деловая — руки в брюки! Ну как Аллуся», «Маму Аллу во всю копирует», «О-го-го! Это же фирменная походка АБ! Лизок уже щеголяет как взрослая», «Как же быстро растут дети», «Умничка! Мама, небось, налюбоваться все не может на такое чудо», «Принцесса! Все ее так любят», «Дети — это счастье!» — написали фолловеры.

Алла Пугачева тоже любит ходить вот так, сунув руки в брюки. На прогулку с именитым дизайнером Игорем Гуляевым Примадонна отправилась в дымчатых кюлотах самого модного оттенка осени.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.