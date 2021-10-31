«Мы понимаем друг друга с полуслова»: Ирина Лачина рассказала об отношениях с Дмитрием Исаевым

4 ноября на канале «ТВ Центр» состоится премьера сериала «Детектив на миллион», главные роли в котором сыграли Ирина Лачина и Дмитрий Исаев. По сюжету, за плечами их героев – Ольги и Филатова был страстный роман. В интервью «Комсомольской правде» актриса рассказала о взаимоотношениях с коллегой.

«С Димой мы когда-то играли вместе в спектакле, так что у нас уже сложившийся творческий дуэт. Мы понимаем друг друга с полуслова, поэтому нам было несложно и увлекательно выстраивать взаимоотношения наших героев. Дима талантливый, яркий артист и прекрасный партнер, так что изначально для меня было приятной новостью узнать, что Филатова будет играть именно он», — сказала Лачина.

Добавим, что режиссерами сериала стали Сергей Борчук и Дарья Фекленко.

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