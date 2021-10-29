«Даже если меня не помнишь»: Бородина скучает и пишет томные стихи

В начале августа этого года телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина развелась с мужем Курбаном Омаровым. Они прожили вместе шесть лет, в этом браке у пары родилась дочь Теона. Девочке сейчас пять лет. Несмотря на то, что пара распалась только в конце лета, Бородина заявляла, что не живет с супругом уже с весны. Это странно, потому что в то время они вместе выходили в свет и бывали на мероприятиях.

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У Ксении достаточно насыщенная личная жизнь. Напомним, что до брака с Омаровым она была замужем за бизнесменом Юрием Будаговым. У них есть совместная 12-летняя дочка Маша.

Пока Бородина была в браке с Омаровым, она постоянно слышала заявления со стороны об изменах мужа. Пара неохотно комментировала этот вопрос. Причины развода остались тайной для зрителей и подписчиков. Ксения тоже отказалась их раскрывать. Однако многие думают, что Бородина наконец открыла глаза на неверность Курбана и устала это терпеть.

Теперь Ксения пишет томные грустные стихи в своем Instagram. Она твердо заявляет, что не скучает по бывшим. Тогда непонятно, кому с утра пораньше Бородина посвящает эти грустные и лирические строчки.

«Соври, что я нужен тебе

Так будет мне легче болеть

Соври, что я нужен тебе

Так легче проснуться хотеть

Расскажи сегодня сказку в полночь

Где любовь свою ко мне не скроешь

В твоих словах увижу помощь

Даже если ты меня не помнишь…»

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