Знает, как выглядеть моложе! 72-летняя Пугачева в узких джинсах умело подчеркнула стройность ног

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее памятное фото, на котором она позировала с подругами и мужем шоуменом Максимом Галкиным. Тот пришел на «дамские посиделки», чтобы разбавить своим присутствием их женскую компанию.

Для уикенда в кругу близких Примадонна выбрала молодежный аутфит, сделав ставку на ультрамодные узкие брюки. Так, певица примерила серые джинсы скинни с цветочной шифоновой блузой и кипенно-белым жакетом. Изюминкой образа стали серебристые ботинки. Алла Борисовна умело подчеркнула стройность ног, отдав предпочтение брюкам по фигуре.

Этот фасон джинсов, как говорила Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале, подойдет только дамам с идеальными пропорциями тела. Всем остальным эксперт в сфере моды советовала обратить внимание на джинсы прямого кроя, они станут идеальной альтернативой для скинни.

«Стройная и изящная», «Выглядит просто потрясающе! Вот это фигура», «Алла как-будто даже моложе Макса», «Шикарная! Что тут скажешь? Дива!!», «Само совершенство», «Джинсики сидят как влитые», «Мне кажется, что Алла похудела как минимум на 30 кг! Просто не узнать!!», «Когда фигурка позволяет и такие узкие брючки можно носить», — пишут фолловеры.

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