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Знает, как выглядеть моложе! 72-летняя Пугачева в узких джинсах умело подчеркнула стройность ног

Примадонна повидалась с подругами, разбавив их женскую компанию присутствием шоумена Максима Галкина.

Знает, как выглядеть моложе! 72-летняя Пугачева в узких джинсах умело подчеркнула стройность ног
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее памятное фото, на котором она позировала с подругами и мужем шоуменом Максимом Галкиным. Тот пришел на «дамские посиделки», чтобы разбавить своим присутствием их женскую компанию.

Для уикенда в кругу близких Примадонна выбрала молодежный аутфит, сделав ставку на ультрамодные узкие брюки. Так, певица примерила серые джинсы скинни с цветочной шифоновой блузой и кипенно-белым жакетом. Изюминкой образа стали серебристые ботинки. Алла Борисовна умело подчеркнула стройность ног, отдав предпочтение брюкам по фигуре.

Этот фасон джинсов, как говорила Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале, подойдет только дамам с идеальными пропорциями тела. Всем остальным эксперт в сфере моды советовала обратить внимание на джинсы прямого кроя, они станут идеальной альтернативой для скинни.

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева в узких джинсах скинни и белом жакете повидалась с подругами. Фото: Instagram.com/_alla.pugacheva

«Стройная и изящная», «Выглядит просто потрясающе! Вот это фигура», «Алла как-будто даже моложе Макса», «Шикарная! Что тут скажешь? Дива!!», «Само совершенство», «Джинсики сидят как влитые», «Мне кажется, что Алла похудела как минимум на 30 кг! Просто не узнать!!», «Когда фигурка позволяет и такие узкие брючки можно носить», — пишут фолловеры.

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