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«Кстати, мы снимались в одном проекте»: Маруся Климова – о родстве с Екатериной Климовой

Актриса приняла участие в проекте «Загугли звезду».

«Кстати, мы снимались в одном проекте»: Маруся Климова – о родстве с Екатериной Климовой
Маруся Климова. Фото: instagram.com/maria.klimova_off/

Звезда сериала «Проект «Анна Николаевна», 32-летняя Маруся Климова приняла участие в проекте «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro. Актриса рассказала, как училась в школе, чем занимаются ее родители, как началась ее карьера.

Маруся Климова. Фото: instagram.com/maria.klimova_off/

Ответила девушка и на вопрос о том, что связывает ее со звездой театра и кино Екатериной Климовой. Многие поклонники подозревают, что они родственницы, и Маруся прокомментировала это утверждение:

«Мы не родственники, а просто однофамильцы. Хотя я не проверяла семейное древо. Но фамилия Климова — довольно распространенная. Кстати, мы снимались в одном проекте, где и пересеклись», — рассказала актриса.

Напомним, 43-летняя Екатерина Климова – звезда многочисленных кино и сериалов, особо полюбившаяся зрителям по военным картинам. Она – многодетная мама, воспитывающая четверых детей.

Екатерина Климова. Фото: Global Look Press

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