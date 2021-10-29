«Загугли звезду»: Маруся Климова – о травле в школе, родстве с Екатериной Климовой, Сергее Бурунове и харассменте

Широкой аудитории актриса Маруся Климова известна по сериалам «Звоните ДиКаприо!», «Полицейский с Рублевки», «Маменькин сынок» и «Мылодрама». Но настоящую популярность ей принес многосерийный фильм «Проект «Анна Николаевна» — о роботе-полицейском, которую окружающие принимают за дочь замминистра.

В нем Маруся играет Настю, беззаветно влюбленную в майора Пожарского, но на пути героини как раз и встает та самая девушка-андроид… Кстати, на «КиноПоиске HD» выходит новый сезон «Проекта «Анна Николаевна».

Персонаж Климовой из тех женщин, которые любят, несмотря ни на какие обстоятельства, хотя Пожарский, скорее, просто позволяет себя любить. Сама Маруся также находилась в отношениях, которые в первую очередь были удобны ее возлюбленному. А сейчас строит жизнь по другому сценарию…

О своей истории любви, новых приключениях «Анны Николаевны», травле в школе и новом сериале на канале «Россия» Маруся Климова рассказала в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

«Здравствуйте. Меня зовут Маруся Климова. Я актриса, родом из Хабаровска, — начинает разговор с Teleprogramma.pro Маруся Климова. — До семи лет жила в городе Николаевск-на-Амуре. Это территория Крайнего Севера, где мои родители работали врачами после окончания института. Их по распределению отправили в этот город, там я и жила до первого класса. Потом мы снова вернулись в Хабаровск и до 22 лет я прожила там. А потом переехала в Москву и с тех пор живу в столице почти десять лет».

— Чудили во время переходного возраста?

— Я занималась художественной гимнастикой, уже в девятом классе стала кандидатом в мастера спорта. В тот период мне казалось, что гимнастика меня порядком достала, школа тоже. Бывало, что я вставала утром, притворялась, что шла к первому уроку, но на самом деле шаталась по городу – ходила на первый утренний киносеанс.

А потом возвращалась обратно, делая вид, что пришла со школы. Пропускала тренировки, там я обманывала, что у меня контрольная работа и мне срочно нужно быть в школе. А в школе говорила, что собираюсь на спортивные сборы. В итоге не ходила ни туда, ни сюда. В какой-то мом ент меня поймали, позвонили маме. И, в общем, мне выдали хорошо.

Мама любила воспитывать меня томиком русско-английского справочника. Это семейный раритет, который до сих пор жив и напоминает мне о моем переходном возрасте.

— За что не любили школу?

— Я вообще люто не любила школу и до сих пор ее не люблю. Так случилось, что я училась в таком учебном заведении, где не воспринимали детей, которые занимаются чем-то еще. А вот в школах моих подруг, наоборот, относились к этому процессу с пониманием. Обычно дети-спортсмены пропускают много занятий. И я, конечно, не исключение. Если быть честной, из десяти школьных лет за партой я отсидела лет пять. С пяти лет я пошла в спорт, который длился в моей жизни дольше, чем школа.

Я помню, что директор спортшколы писали письма директору нашей средней школы, что Мария принимает участие в сборах и, мол, просим разрешить ей отсутствовать в этот период. Тренировки действительно были очень сложными. Уже в восемь утра я должна была находиться в зале. До часу мы тренировались, потом отводился час на обед, затем начиналась вторая тренировка, которая длилась часов до семи. Приходя с таких изнурительных занятий, дома я уже практически ничего не делала…

И когда после долгого отсутствия я появлялась в школе, каждый учитель считал своим долгом вызвать меня к доске. Ведь нужно срочно заполнить клетки журнала оценками. Как будто педагоги действительно любили этот процесс – показать мне, что я ничего не знаю. Видимо, это доставляло учителям какое-то мазохистское удовольствие. Дети тоже перенимали этот настрой. Считалось, что я клиническая идиотка. До сих пор помню, как учительница по физике (а там была огромная кафедра, где стояли какие-то колбочки, штучки, реагенты) вызывала меня к доске и диктовала: «Записывай. Дано: сила тока равна…»

А я не знаю, какой буквой записывается сила тока. Все, естественно, ржут. Меж тем учительница же веселится: «Ну, посмотрите на нее. Она ничего не знает». Начинается спектакль в лицах. А я такой веселый глупый талисманчик класса играю в нем главную роль.

— То есть хороших оценок у вас почти не было?

— Мне даже поставили четверку по физкультуре, хотя на тот момент я была мастером спорта России. И когда мама спросила: «Почему четыре? Она же не просто в кружок ходит, а, наверное, умеет гораздо больше, чем средний школьник». Ей же сказали: «Ваша Маша много пропускала и не сдала кувырок назад и вперед». Вот такое отношение не позволило мне любить школу, я ее до сих пор ненавижу всем сердцем.

Мне кажется, что, как и прежде, я пытаюсь доказать учителям: «Ребята, из меня получилось гораздо больше, чем вы говорили об этом моей маме», доводили ее до слез. Нередко мама слышала: «Ваша Маша никуда не поступит. В лучшем случае она будет мыть полы где-то в подъездах или же станет ш…»

Хотя я не была тупой и нормально воспринимала информацию, если не пропускала занятия. Но из-за своей лени и неусидчивости просто ужасно окончила школу. Однако это не помешало мне получить три высших образования, один институт окончить с красным дипломом, и добиться всего, чего я хотела.

— Почему учителя считали, что из вас вырастет ш… ?

— Хороший вопрос, который я периодически себе задаю. И, честно говоря, боюсь отдавать своих детей в школу, потому что там все нечестно. Там нет возможности поменять тот ярлык, который наклеили на тебя когда-то. У нас были отличники, и они оставались ими в любой ситуации, даже если они шкодили, ничего не знали, плохо читали стихи. Им ставили пятерки, а с другими детьми все было по-другому.

Даже если я делала что-то хорошо, все-равно получала только «четыре» — и то со снисхождением. Спасибо, что не «три». Отношение учителей отвратило от меня школьную историю. Но зато это помогло мне что-то пересмотреть и окончить институт МВД с красным дипломом. Там я поняла, что мне нравится учиться и мне не страшно выходить к доске, отвечать на вопросы, выражать свои мысли.

Хотя в школе я от этого отказывалась. Одно время у меня был психоз, когда я категорически не хотела выходить к доске и говорила: «Я никуда не пойду. Ставьте два и все». Просто мне не хотелось позориться и чувствовать себя идиоткой. Если я получу двойку, то зачем устраивать из этого шоу? Маму таскали в школу и говорили: «С вашей Машей что-то не так, отведите ее к психотерапевту».

И почему-то ни один учитель не встал на сторону человека, который тренировался. Хотя я в классе была такая одна. И меня ставили в один ряд с теми учениками, которые пропускали школу ради развлечения. К тому же у меня была не самая послушная подружка-одноклассница. Может, это тоже повлияло на отношение ко мне в школе.

— Расскажите, пожалуйста, о своих родителях…

— Маму зовут Лариса, она врач-кардиолог, сейчас работает в спортивном центре. Отца зовут Андрей, он тоже врач. Работает в своей клинике, помогает людям с алкогольными и наркотическими зависимостями. Они познакомились в медицинском институте.

— А не связывают ли вас родственные связи с Екатериной Климовой?

— —Мы не родственники, а просто однофамильцы. Хотя я не проверяла семейное древо. Но фамилия Климова — довольно распространенная. Кстати, мы снимались в одном проекте, где и пересеклись.

— А что бы вы могли рассказать о своей сестре?

— У меня есть младшая сестра, она живет сейчас в Китае, преподает английский язык. А вообще, она окончила институт в Поднебесной. Сестра по профессии лингвист и переводчик китайского языка.

— Пользователи Сети интересуются вашим ростом и весом…

— Меня часто почему-то спрашивают про рост и вес. Многих еще интересует размер ноги. Мой рост — 170 сантиметров, а вес — 54 килограмма. Я нахожусь сейчас в процессе похудения. Так что мой актуальный любимый вес — в районе 52. Но рост то не поменяешь.

— Как складывались ваши отношения с Сергеем Буруновым на съемках сериала «Мылодрама»?

— Мы сразу сработались, между нами не возникало никаких конфликтов. Несмотря на ночные съемки с огромным количеством текста, мы весело проводили время. Всегда все было на позитиве. Партнер он классный. Я думаю, что ему и со мной неплохо работалось. По крайней мере, Сергей не жаловался. Два сезона прошли на ура. Но очень жаль, что на этом история закончилась, я была бы только за продолжение.

С Сережей мы в хороших отношениях, дружим. Меня часто просят передать ему привет, но поскольку мы не так часто встречаемся, я могу это сделать, как и другие его подписчики. Надеюсь, мы пересечемся еще в каких-то проектах. Но личных любовных отношениях у нас нет и не было, если речь идет об этом аспекте.

— Какими своими ролями в кино вы особенно гордитесь?

— Самые мои большие роли в проектах «Мылодрама», сейчас выходит новый сезон «Проекта «Анна Николаевна». Если в первом сезоне моя роль не очень большая, то во втором она вдруг приобретает краски, появляются пикантные подробности отношений с главным героем. Также советую посмотреть легкую летнюю комедию «За счастьем».

Сейчас же я снимаюсь в хорошем проекте для канала «Россия», рассказывающем о сложной судьбе трех героинь. Думаю, что эта история выйдет через год. Потому что сейчас мы как раз находимся в процессе съемок.

Также у меня небольшая роль в сериале «Пищеблок», посмотрите, если любите жанр фантастика.

— Есть работы, за которые стыдно?

— Да. Но можно я не буду их называть? Это некрасиво по отношению к коллегам, которые могут обидеться. К сожалению, такое бывает, поскольку кинобизнес по-русски – это такая большая рулетка. И очень часто случается так, что вроде старались, но почему-то не получилось.

— О чем вы подумали, когда узнали о содержании второго сезона «Проекта «Анна Николаевна»?

— Когда я получила сценарий второго сезона, то, мягко говоря, обалдела. Если в первых сериях моя дама придерживалась пуританских взглядов, хотя в ней все же присутствовала добрая сумасшедшинка, но тем не менее девушка была скромна, то дальше все поменялось кардинальным образом.

Наверное, во втором сезоне продюсеры решили раскрыть мою героиню в ином ключе. Практически все наши актеры принимают участие в постельных сценах. Любовный треугольник превратился в квадрат. Сначала я пребывала в ужасе. А потом подумала: «Вполне весело, а почему бы и нет?»

— Вам нравится?

— Я не могу смотреть на себя объективно, поскольку никогда не нравлюсь себе. Мне очень редко кажется, что я сделала что-то хорошо. Да и на мой взгляд, на этот вопрос должны ответить сами зрители. И я очень жду от них комментариев. Мне, правда, интересно, как все это выглядит со стороны. Можно, конечно, спойлерить, но конец там зачетный. В последней сцене восьмой серии много событий, там принимают участие моя Настя и Антон, и она максимально откровенная.

— «Проект «Анна Николаевна» намекает на то, что роботы могут заменить нас. Можно ли назвать сериал пророческим?

— Можно сказать, что да, но в нашей стране это произойдет через несколько десятилетий. Недавно я читала информацию о том, что американские военные включили в свой состав роботов-собак. Они действительно бегают, прыгают и выступают в качестве пехоты. А сейчас разрабатывают роботизированных товарищей нового поколения с автоматами на спинах. Это как беспилотная пехота. Ты отправляешь армию вот эти штуки, которые выполняют определенные задачи. Тем более сейчас разрабатываются роботы, которые могут разговаривать и отвечать на вопросы. И это смотрится довольно жутко.

— Как вы думаете, как люди будут использовать роботов?

— Мне кажется, это будет некий симбиоз. Люди станут использовать какие-то металлические части роботов. Сейчас же есть некие механизмы, которые помогают потерявшим руки и ноги, вести нормальную жизнь. Они пользуются этими разработками. И мне кажется, что в ближайшее время не роботы заменят людей, а люди станут наполовину роботами. Наверное, это такая интересная новая эра, в которой бы хотелось пожить. Но думаю, что она случится точно не на моем веку. Вообще, будущее удивительно.

— Приходилось ли сталкиваться с харассментом?

— Мне кажется, что в любой работе присутствуют элементы харассмента. Просто есть люди, которые делают выбор в ту или иную пользу. Так всегда было и будет. Мне кажется, с каждой женщиной случалась такая история. Возможно, я не права, но со мной такое происходило. Другое дело — как ты к этому отнесешься. У каждого есть право выбора и несколько путей. Кто-то всегда соглашается, а потом говорит: «А вот этот ко мне приставал», например, Вайнштейн, а другие просто уходят. Но это не обязательно означает закат их карьеры. Всегда есть выход, безвыходных ситуаций не бывает.

— Ваше имя ассоциируется со знаменитой песней «Мурка»… Как люди реагируют на него обычно?

— Чаще всего мне говорят фразу из куплета: «Мурка, Маруся Климова, прости любимого…» Как правило, больше никто ничего не знает. (Смеется.)

— Вы знакомы в «ТикТоке» с популярным блогером Марусей Климовой?

— Нет, меня с ней точно не путали. Периодически я вижу хэштеги с ее именем. Насколько я знаю, она поет. И в «ТикТоке» у нее много подписчиков. Но, к сожалению, не знакома с ее творчеством.

— В каких соцсетях вас саму можно найти?

— В Instagram, Facebook, «ТикТоке». Наиболее активно я пользуюсь именно этими соцсетями. Также я зарегистрирована во «ВКонтакте», даже в «Одноклассниках». Но это было так давно, что я вряд ли вспомню пароль. Больше всего общения происходит у меня в Facebook. Там сосредоточена вся моя киношная тусовка. Это в основном это те люди, с которыми я общаюсь и дружу. А Instagram — это такая сеть, где я жду новых подписчиков, чтобы поболтать с ними.

— Вы сами ведете свои соцсети? Нравится?

— Да вы знаете — когда как. Иногда есть настроение что-то выложить и как-то пошкодить, а порой совершенно нет никакого желания. Поэтому у меня и такой неровный блог. Время от времени хочется побыть собой. И я не из тех людей, которые выкладывают каждый шаг: как они проснулись, поели, поспали, какие у них проблемы.

Наверное, чудо настоящего блогерства — это как раз рассказывать о происходящем. Но, честно говоря, иногда я с трудом заставляю себя что-то выложить, написать какой-то текст о глубокомысленном. Не всегда это получается, но я стараюсь. Главное — это открытость. И в момент инстаграмного настроения я и стараюсь такой быть.

— Как общаетесь с подписчиками?

— Да, когда как. Но вообще я не часто отвечаю в личных сообщениях, но не потому что я не хочу, просто на это не всегда есть время. Ведь может завязаться долгая переписка… А потом же люди жалуются, что я перестала им отвечать. Но мне сложно объяснять, что я не могу быть всегда онлайн. Людей же много, а я одна. Мне проще в комментариях ответить на те вопросы, которые повторяются. Очень часто те вопросы, которые присылают мне в директ, я выношу в сторис. Иногда я отвечаю, порой грубо, а иногда и вовсе блокирую.

— Кого можете заблокировать или грубо ответить?

— Иногда присылают dick pick. Это не очень приятная вещь. И чаще всего я таких товарищей блокирую. Не знаю, зачем это делается. Возможно, это новый способ эксгибиционизма. В моем детстве было так, что дяденьки в пальто выпрыгивали из кустов и демонстрировали свое обнаженное тело. Теперь же эта история переросла в формат онлайн. За такие вещи я, конечно, блокирую.

Некоторые пишут разный поток сознания. Это те обидные вещи, которые ко мне не относятся. Возможно, эти люди злы на себя и таким способом выбрасывают свою энергию. Иногда я удаляю такие сообщения, а в другой раз отвечаю по полной программе. Но это бывает редко, чаще всего я умею держать себя в руках.

— Что вы бы могли рассказать о личной жизни?

— Около года назад я рассталась с парнем, с которым мы встречались и жили вместе. И сейчас я свободна.

— Мечтаете о семье?

— Я хочу встретить человека, который тоже хочет семью. Но не знаю, существуют ли еще такие ребята в нашей стране. Я думаю о том, чтобы наконец построить уютный дом с пирожками, с детьми, теплом и камином.

— Расскажите, пожалуйста, о своих прошлых отношениях

— С Алексеем Каруловым мы познакомились в 2012 году, когда я участвовала в конкурсе «Мисс Maxim». Он работал редактором в этом журнале. Мы начали общаться, а потом съехались и стали жить вместе. Около восьми лет мы встречались, но так получилось, что разошлись. Возможно, из-за разных взглядов на жизнь.

Мне хотелось семьи, а Алексей решил, что пока не готов к этому. Наверное, это главная причина нашего расставания. Восемь лет — это большой срок для любых отношений, но для неофициальных — тем более… Хотя мы жили отлично, не ругались, уживались очень хорошо, но нужно было делать выбор, когда стоило либо что-то поменять, либо расставаться. Но мы продолжаем общаться и дружить. Так что все хорошо.

— Долго выходили из состояния депрессии?

— Все было. За год до этого мы также пробовали расстаться и жили отдельно. Я предложила вариант, чтобы посмотреть, сможем ли мы… Потом мы снова сошлись. Случился ренессанс отношений, и казалось, что теперь все будет хорошо, но не случилось. Мы даже ходили к семейному психологу, который и помог мне принять это решение. Потому что иначе я бы просто продолжала существовать в тех отношениях, которые мне бы хотелось поменять.

Но в год расставания я не выходила из квартиры, днями лежала в комнате, мне вообще было сложно представить себя одной, потому что я никогда не жила одна. Сначала я долго жила с родителями, потом переехала в Москву, и мы практически сразу начали жить с Лешей.

В большом городе очень сложно одной. У меня тут нет родственников, есть, конечно, друзья, но родные далеко. Поначалу было тяжеловато, но я справилась. И сейчас все в прошлом.

— Карьера после расставания пошла в гору?

— Я бы так не сказала. Карьера карьерой, а отношения — отношениями. Самый расцвет мой карьеры выпал на мелодраму, которая случилась в моей жизни в 2019 году. Я так думаю, что этот расцвет и повлиял на наше расставание.

— Какими творческими новостями порадуете поклонников в ближайшее время?

— Сейчас я принимаю участие в сериале для канала «Россия 1». Это мелодрама про трех девушек, которые окончили школу. Они приезжают из маленькой деревни в райцентр и устраиваются на прядильную фабрику. Это история про большой период их жизни — от 70-х до 90-х годов.

Съемки идут уже полгода, впереди еще четыре месяца. Наши героини проходят большой путь. И для нас, как актеров, это масштабная работа. Нужно играть 17-летних, потом возраста 45 лет, затем снова прыгать в 24. Это большой опыт.

И мне кажется, что у нас получается хорошая история благодаря режиссеру Ольге Добровой-Куликовой и команде, которая делает этот проект. Выход сериала я жду через год, потому что в январе мы закончим съемки, пока фильм будет находиться в стадии постпродакшна, пока его поставят в эфир.

Зимой также на НТВ был доснят проект, в котором я принимала участие полгода назад. Это история про двух напарников из двух слоев жизни — мажора и девочку из простой семьи. Оба становятся сотрудниками отдела полиции и теперь вынуждены работать вместе, с опытными операми. Это легкий юмористический детектив, который тоже должен скоро выйти на экраны.

А еще на «КиноПоиск HD» выходит второй сезон сериала «Проект «Анна Николаевна». Я жду и третий. Есть такая информация, что сценарий для него пишется. Возможно, мы начнем снимать его следующей весной.

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