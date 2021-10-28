Ребрендинг: Цукерберг переименовал Facebook в Meta

Компания не хочет ассоциироваться только с социальной сетью, а желает быть целой вселенной в виртуальном пространстве.

Один из богатейших людей планеты Марк Цукерберг решил изменить название собственной компании. Теперь корпорация Facebook стала Meta.

Стало известно, что изменения связаны с прежним узким восприятием названия. Люди больше не будут путать социальную сеть Facebook и гигантскую корпорацию, куда входят и другие медиаплощдки, в том числе Instagram.

Об изменении в компании Марк Цукерберг объявил на презентации Facebook Connect.

Цукерберг сообщил, что новое название корпорации связано с значением понятия «метавселенная». То есть целый виртуальный мир, где объединяются все технологии и интернет-платформы.

Цукерберг добавил, что в такой метавселенной можно общаться с помощью аватаров и наблюдать через голограммы за реальным миром.

Компания также сменила логотип с «лайка» на знак бесконечности.

Напомним, недавно случился масштабный сбой на всех платформах, принадлежащих бывшей корпорации Facebook. Марк Цукерберг потерял за это время почти семь миллиардов долларов и спустился на три строчки вниз в списке самых богатых людей, по данным Forbes.

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