После страшного ДТП Ксения Собчак будет вести передачу о здоровье

В новом телесезоне на канале «Суббота!» стартует новое шоу с Ксенией Собчак. Популярная телеведущая будет вести проект «Осторожно, здоровье!», посвященный тому, какие процедуры на рынке красоты и здоровья безопасны, а какие могут навредить.

В программе появятся эксперты из медицины и бьюти-индустрии. О скором выходе нового шоу рассказали сотрудники канала, правда, точную дату премьеры они пока не уточнили.

Напомним, в октябре скандальная телеведущая привлекла к себе внимание трагедией, произошедшей в Сочи с ее участием. 9 числа автомобиль Mercedes, который вез звезду, попал в ДТП во время обгона по встречной полосе. Одна из пассажирок второй машины погибла на месте, еще двоих человек с тяжелыми травмами доставили в больницу. Ксения же сразу пересела в такси и уехала в аэропорт, куда изначально направлялась. Водитель Собчак признал свою вину. Теперь его ждет суд, в котором также ожидается участие телеведущей.

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