Один хорошо, а два — лучше: Криштиану Роналду станет отцом мальчиков-близнецов

Игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду станет отцом близнецов. Об этом спортсмен сообщил в своем инстаграме.

32-летний Роналду поделился снимком со своей возлюбленной — 23-летней Джорджиной Родригес. Пара нежно обнимала друг друга и держала в руках первый «кадр» своих будущих малышей.

Примечательно, что у Роналду и его избранницы родятся мальчики-близнецы. К слову, это уже второй случай, когда Криштиану обращается к услугам суррогатной матери.

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«Рад сообщить, что мы ожидаем близнецов. Наши сердца полны любви. Мы не можем дождаться встречи с вами», — обратились родители к своим будущим сыновьям.

Сообщается, что суррогатная мать близнецов Роналду находится на последних сроках беременности. После рождения мальчиков футболист планирует переехать всей семьей в дом на окраине Мадрида, пишет The Sun.

Напомним, Криштиану-младший родился в семье футболиста с помощью суррогатной матери в далеком 2010 году. В это время Роналду еще встречался с российской моделью Ириной Шейк. Отношения звезд продлились до 2015 года. После Ирине Шейк стали приписывать роман с музыкантом Канье Уэстом.

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