Криштиану Роналду похвастался новым мировым рекордом в Книге Гиннесса

3 сентября нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с фанатами своей радостью. Книга рекордов Гиннесса сделала запись о нем, как футболисте, забившем наибольшее число голов в международных матчах. Спортсмену выдали подтверждающий рекорд сертификат, который он с улыбкой на лице показал поклонникам.

«Всегда хорошо быть признанным мировым рекордсменом. Давайте попробуем поднять число еще выше!» — написал Криштиану в Instagram.

Как передает канал CNN, 1 сентября в матче Португалии против Ирландии в квалификации чемпионата мира Роналду забил свои 110-й и 111-й голы, перебив рекорд в 109 голов, установленный легендарным иранской футболистом Али Даеи.

Напомним, что 36-летний Криштиану является обладателем целого ряда всевозможных достижений в футболе. Он обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы», много раз признавался лучшим бомбардиром различных турниров, считается одним из лучших футболистов в истории.

Смотрите также: