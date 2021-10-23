«Гордость!»: Айза Долматова похвасталась младшим сыном на соревнованиях по джиуджитсу

Бывшая жена музыканта Гуфа – Айза Долматова – разметила на личной странице в Instagram снимок с сыном Элвисом. Знаменитость крепко обнимала младшего ребенка после награждения на соревнованиях по джиуджитсу.

Ранее Айза рассказывала о способностях младшего сына к восточному единоборству. Сын Долматовой от рэпера Гуфа тоже занимается этим видом спорта. Но Сами не так сильно «горит» джиуджитсу, как его брат.

Поэтому в выходной день Сами остался досыпать, а его мама и младший братик поспешили на соревнования. Элвис не без труда и потерь, но смог занять призовое место и обрадовать родителей.

«Ну и денек! Ух! Были слезы! И смех! И гордость! Было здорово! И папа Лисенка был с нами», – поделилась эмоциями от соревнований Айза.

Поклонники Долматовой похвалили наследника телеведущей. Они оставили слова восхищения юным спортсменом в комментариях под фото:

«Молодцы!», «Браво! Лисенок молодец!», «Какой большой уже», «Умнички!».

Напомним, ранее Айза Долматова отпраздновала день рождения младшего сына, которого называет Лисенком. Элвису Анохину в этом году исполнилось четыре года.

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