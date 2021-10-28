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«Счастье быть мамой!»: Алсу в ультрамодных брюках палаццо показала своих повзрослевших дочерей от Абрамова

Певица совмещает и певческую карьеру, и заботы о семье.

«Счастье быть мамой!»: Алсу в ультрамодных брюках палаццо показала своих повзрослевших дочерей от Абрамова
Алсу. Фото: Instagram.com/alsou_a

Певица Алсу воспитывает троих детей от бизнесмена Яна Абрамова. У пары есть две дочери — Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Младшая из наследниц артистки уже во всю штурмует отечественный шоу-бизнес. Она участвовала в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале. Микелла с легкостью прошла этап слепых прослушиваний и попала в команду украинской дивы Светланы Лободы. Стоя на сцене перед жюри, юная исполнительница скромно ответила, что она дочка той самой Алсу, дав понять, что выросла в творческой семье.

На летнем памятном снимке с дочками моложавая и стройная Алсу позировала в кипенно-белом костюме с брюками палаццо и свободной блузе. Старшая дочка певицы уже догнала звездную маму по росту. А младшей артистка разрешила покрасить волосы в более светлый оттенок.

Певица Алсу с дочерьми
Алсу в ультрамодных брюках палаццо позировала с дочками Сафиной и Микеллой. Фото: Instagram.com/alsou_a

«Счастье быть мамой! Быть мамой дочерей — отдельный вид счастья и везения!! Мои малышки (уже такие взрослые), мои помощницы и мои лучшие подружки! Спасибо Всевышнему за это дар», — отметила певица.

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