Темноволосый, со стрижкой под взрослого! Алсу прижала к себе сынишку Рафаэля, но скрыла его лицо

Своих старших дочерей — Сафину и Микеллу — поп-дива уже давно показала общественности. Младшая из наследниц артистки и вовсе пошла по стопам звездной мамы — девочка мечтает о певческой карьере, славе и популярности. А вот старшая — наоборот, отличается спокойным нравом и тихим стеснительным характером.

Единственное, что огорчает многих поклонников певицы так это, что она до сих пор не показывает публике своего единственного сына Рафаэля. В микроблоге артистки можно найти редкие кадры, на которых Алсу позирует с мальчиком. Но ребенка певица показывает только со спины.

«Прелестный малыш! Ждем, когда покажете личико сынишки», «Стрижка как у взрослого!», «Красавица со своим сынишкой! Сложно поверить, что у вас трое детей», «Так молодо выглядит! Супер мамочка», «Ба! Какой взрослый», «Мальчик-то уже подрос, когда покажете??», «Дочки уже вовсю блистают с мамой на светских раутах, а сына почему-то прячут», «Какой взрослый! Ну красавец», — пишут фолловеры.

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