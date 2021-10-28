Прямиком из 90-х? Пугачева в платье выше колен и тонких капроновых колготках пришла в гости

Алла Пугачева любит наряжаться. Из своего особняка в подмосковной деревне Грязь певица выезжает редко. Большую часть времени артистка проводит дома — провожает и встречает восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу из школы, следит за тем, как они делают уроки, придумывает для малышей разные увлекательные игры и занятия после учебы. Но иногда Примадонна расслабляется на светских мероприятиях.

На одном из таких вечеров она повидалась с подругами. Для выхода в свет артистка выбрала царственный образ, напомнив некоторым поклонникам египетскую царицу. Тонкие запястья Аллы Борисовны украшали изящные золотые браслеты. Сама Примадонна отдала предпочтение коротенькому платьицу выше колен и тонким капроновым колготкам. Изюминкой образа стали глянцевая фактура наряда и пышный начес на голове певицы.

«Алла как будто из 90-х», «Ну и стайл! На дискотеку??», «Там с вами рядом Ида Достман?? Не узнать», «Изящная Алла! Все ей к лицу», «Не стареет, только молодеет! И все благодаря Максиму», «Счастливую женщину видно сразу! Повезло Аллусе с мужем-то! Вон как расцвела», «Браво! Шикарная», — пишут фолловеры.

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