«Люди мимо, а она к ним пирожком»: Каменских в тесных стрингах надвое поделила свою гладкую «ракушку»

Украинская дива в нижнем белье вышла на балкон, показав всю красоту обнаженного тела.

Настя Каменских лишила поклонников дара речи, встретив утро на балконе в нижнем белье. Украинскую диву совершенно не смутило, что мимо могли проходить люди. Жена рэпера Потапа изящно выгнула спинку, выпятив свои «сдобные булочки». При этом поп-дива примерила тесные стринги, поделив надвое свою «зону бикини». Многие фанаты недоумевают: как Потап позволяет возлюбленной позировать полуголой.

«Вах! Какая мамасита», «Горячая штучка», «На балконе и в трусах?», «Люди мимо, а она к ним пирожком», «Срамота! Трусики съехали, складочки интимные видно», «Как вообще Потап такое позволяет??», «Зачем прелестями на балконе перед народом светить??», «Ну купите ей уже халат!», «Бедра так и лоснятся», — пишут фолловеры.

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