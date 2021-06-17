«Ой, мама! Кто это? Все булочки в песке»: Каменских в стрингах блеснула очаровательным «поплавком»

«Ой, какая красотка», «Мне одной кажется, что из нее получилась бы лучшая Хюррем султан», «Ух, вот кого надо было в султаншах снимать», «Турецкие сериалы по вам плачут», «В гареме бы всех переполошила», — шутливо отметили поклонники, увидев пляжное фото поп-дивы. Настя Каменская, надо отдать ей должное, выглядит весьма и весьма привлекательно. А ее пышные формы при такой тонкой талии и упругих бедрах с очаровательным «поплавком» не дают подписчикам, особенно мужской их части, покоя.

Голубые стринги так и льнули к округлым прелестям украинской дивы, подчеркивая ее изящные формы. При этом свои «сочные» бедра певица обваляла в песке на пляже.

«Бессовестная! Песочек на ягодичках», «Я бы сказала — провокация засчитана», «Потап снимал?», «У мужиков, небось, слюнки потекли», «Ух, разжигает аппетит», «На такое только по утрам любоваться! Иначе можно не уснуть», «Шалунья, мокрым поплавком на песочек плюхнулась?», «А как муж-то утерпел? Дома вас не запер», «Милашка», «Ой, мама! Кто это? Все булочки в песке», «Какие шикарные формы, принцесса», — пишут фолловеры.

Смотрите также: