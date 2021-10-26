«Игорьку надо с Максом женами поменяться»: фанаты готовы свести Николаева с Аллой, а Галкина — с Юлией

Поклонники считают, что пара Алла Пугачева и Игорь Николаев смотрелась бы куда гармоничней.

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram бушуют не шуточные споры. В Сеть «утекла» памятная фотосъемка, на которой Примадонна вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой позировали на вечеринке в честь дня рождения дочери композитора Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой — Вероники.

При этом многие поклонники в шутку сосватали Аллу Борисовну за ее давнего друга. Главным аргументом стало то, что разница в возрасте у этой парочки была бы не столь значительной. Ведь певица старше Игоря Николаева всего на одиннадцать лет, тогда как Максима Галкина артистка старше на 27 лет.

Шоумену, к слову, фанаты посоветовали обратить внимание на Юлию Проскурякову. Разумеется, все это было сказано поклонниками не всерьез. Многие просто обожают пару Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

«Игорьку надо с Максом женами поменяться», «Галкин бы лучше на Юльку взглянул!», «Игорьку больше бы Аллуся подошла», «Ой, да ладно вам! Галкин от своей жены никуда не уйдет! У них детки подрастают», «Так и Игорь с Юлькой дочку растят, зачем ему чужая жена», — шутили фолловеры.

В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» шоумен Максим Галкин припомнил, как однажды Примадонна спросила его: «Я могу с тобой спокойно стареть». И он ответил ей: «Да!». Таким образом, ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале дал понять, что ничего не изменит в их семье.

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