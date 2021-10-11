«Это же Махидевран султан и Нигяр калфа»: как в обычной жизни выглядят Нур Феттахоглу и Филиз Ахмет

На личной страничке в Instagram Филиз Ахмет поделилась редким свежим снимком с Нур Феттахоглу. Актрисы подружились после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Филиз сыграла в исторической ленте Нигяр калфу, а Нур предстала в образе Махидевран султан.

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После съемок в «Великолепном веке» Нур Феттахоглу поспешила сменить имидж. Она перекрасила волосы, став рыженькой. Теперь актриса больше напоминает поклонникам Хюррем султан. А вот Филиз ни капли не изменилась. Она все такая же улыбчивая и миловидная.

«Это же Махидевран султан и Нигяр калфа», «Дружат и спустя семь лет?», «Как же мы скучаем по любимым персонажам из сериала! Нигяр калфа, Гюль ага, Дайе хатун и Сюмбюль ага! Без них сюжет потерял бы свою интригу. Казалось бы, второстепенные герои, но как они классно сыграли», «О-о! Красавица Филиз, все такая же, а вот Нур прямо-таки копия Хюррем султан стала», — шутят фолловеры.

Кстати, последняя серия турецкого сериала «Великолепный век» вышла на экран в 2014 году, без малого семь лет назад. Однако многие актеры до сих пор очень дружны. К примеру, Мерьем Узерли близко общается с Озаном Гювеном (Рустем паша), Арас Булут Ийнемли (шехзаде Баязид) подружился с Энгином Озтюрком (шехзаде Селим), и даже называет его братом, а Пелин Карахан общается с Мерве Болугур (Нурбану султан).

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