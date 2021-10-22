Уже на кухне у мамы Аллы хозяйничает: Лиза Галкина приготовила салат из шпината, клубники и голубики

Большую часть времени, судя по Storeis в микроблоге шоумена Максима Галкина, восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза проводят на кухне. Дочка Примадонны уже успела похозяйничать в столовой, представ в образе маленького поваренка. Видимо, саму Аллу Борисовну до плиты не допускают. Лиза приготовила витаминный фруктовый салат из клубники, яблок, шпината, груши и голубики. Первым это угощение отведал Максим Галкин и остался в восторге.

«Дети сегодня по салатам профи! Всем, кто собрался поесть, желаем приятного аппетита», — отметил Максим Галкин.

«Мы еще туда шпинатика добавили», — похвасталась Лиза.

«Боже мой! Итак это салат, я честно говоря уже попробовал! Это такое объедение», — похвалил маленьких поварят шоумен.

«Что ты смеешься-то?» — спросил Лизу ее отец.

«Я улыбаюсь и радуюсь, что у нас такой салат вкусный», — уточнила дочка Максима.

«Гарри, а ты овощной делаешь?» — спросил у сына шоумен.