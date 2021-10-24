Пухлые щечки и темный пушок на голове: Арзамасова показала двухмесячного сынишку в полосатых ползунках

Лиза Арзамасова умилила свежими домашними кадрами, показав, как ее муж постановщик ледовых шоу Илья Авербух укладывает спать их двухмесячного сынишку Левушку. Малыш мирно дремал у отца на груди, а хореограф нежно хлопал сына по спинке. Именно такую милейшую картину и застала Лиза, когда заглянула в гостиную. Илья Изяславич уютно расположился на диване, положив малыша в удобной позе, так, чтобы Левушка мог подремать после перекуса молочком.

Причем, личико малютки-сына супруги пока еще прячут. У Левушки пухлые щечки, и темный курчавый пушок на голове. Судя по всему, малыш больше похож на отца. Но это еще не точно.

«Ну и о простой человеческой радости… Она выглядит вот так! Я не понимаю, как ты все успеваешь? Полным ходом идет подготовка к премьере в Москве ледового спектакля «Анна Каренина», который будет идти уже совсем скоро, с 4 по 14 ноября! Ежедневные постановки номеров для эфиров «Ледникового периода»! Куча других дел и забот! И обязательно — подарить улыбку Льву Ильичу. И ко всем вот так — бережно», — отметила Лиза, похваставшись семейной идиллией.

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