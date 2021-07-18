И для женщин, и для мужчин: Рогов показал рубаху, которая станет хитом следующего сезона

Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live прошелся по масс-маркету в поисках интересных актуальных вещей. Во время модного забега он заметил, что женщины в наше время могут смело отовариваться в мужских отделах. Ведь маскулинность сейчас в тренде. Кроме того, вещи для сильной половины человечества обычно стоят на порядок дешевле, чем для дам.

Во время модной закупки стилист обратил внимание на скромную рубаху в клетку всего за 2000 рублей, которая висела в разделе скидок. По словам ведущего, на эти модели стоит обратить внимание и женщинам, и мужчинам, а в следующем сезоне они станут настоящим хитом.

«Такие рубашки можно с распродажи в следующий сезон прихватить. У меня такие в детстве были. В следующем сезоне это будет актуально. Пересмотрите все последние показы Celine и там вы можете увидеть такие простые рубашки в клетку в какими-нибудь пафосными юбками, юбками с пайетками, грубыми ботинками, сандалиями и носками», — посоветовал Александр Рогов.

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