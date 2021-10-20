«Старого не хочу»: Бузова заговорила о мужчине, с которым готова пойти под венец

Ольга Бузова в свои 35 лет уже побывала замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара рассталась, так и не родив детей.

Сейчас у спортсмена уже трое наследников, а Оля о них только мечтает. В этом она призналась журналисту КП.

«Однозначно я очень хочу детей. И они у меня будут. Я очень раньше по этому поводу комплексовала. Конечно, любой девушке хочется быть молодой мамой», — сказала артистка.

Также ведущая мечтает о новом браке с пышной свадьбой. У нее нет особых претензий к будущему мужу, главное — любить его.

«У меня есть огромный список, причем, он с каждым годом увеличивается — какими качествами должен обладать мой мужчина. Но эти списки, они не работают, я даже не хочу о них больше говорить. Потому что я выгляжу потом глупо», — заявила Бузова.

По ее словам, ей не важно, на каком расстоянии от нее будет жить мужчина, сколько ему лет и какой у него заработок. Но потом все-таки добавила: «Нет, ну старого, конечно, не хочется. Мужчины еще раньше умирают. Что, я буду вдовой? Пусть будет молодой. А, ну, если умрет, заново выйду замуж просто. Жизнь одна».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.