«Не сегодня-завтра родит! А ей Дубай подавай»: беременная Нюша сексапильно закинула ножку в шелковом халатике

Находясь на последних месяцах беременности певица Нюша активно путешествует. Большой животик не мешает поп-диве наслаждаться заграничными поездками. Кстати, своего первенца — дочку Симбу — артистка родила в Штатах. Не исключено, что сынишку Нюша собирается рожать в Дубае. Может быть именно для этого поп-дива прилетела в ОАЭ. Певица позировала в люксовом номере отеля, сексапильно закинув ножку в шелковом халатике. Выглядит будущая мамочка просто прелестно.

«Вопрос на миллион… Как думаете, зачем я прилетела в Дубаи?» — игриво спросила у поклонников Нюша. «Какой еще Дубай?? Вам же рожать скоро», «С таким пузом я бы никуда не поперлась», «Во дают эти звезды! Беременными летают по всему миру и хоть бы хны!», «Не сегодня-завтра родит! А ей Дубай подавай», «Шикарная, Ню! Животик миленький, скоро будет пупсик», «Какие стройные ножки, даже целлюлита нет», «Томный вид», «Муж фоткал?? Красотка», «Животик сидеть не мешает??», «Мальчик будет?? Будущая мамочка красоты не растеряла», «Ух, милашка какая», «Дома надо сидеть с таким животом, а не по миру колесить», — пишут фолловеры.

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