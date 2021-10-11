Идеально для будущих мамочек: беременная Нюша в жакете с «мужского плеча» показала, как скрыла свой животик

Буквально на днях певица Нюша рассекретила пол будущего ребенка. Артистка в самое ближайшее время подарит мужу Игорю Сивову еще одного малыша. И на этот раз долгожданного наследника — мальчика. У пары уже подрастает дочка Симба. Вероятно, звездная мамочка придумает для малютки-сына не менее яркое и звучное имя.

Ну а пока певица наслаждается своим интересным положением. Ест сладости, много путешествует, отсыпается и проводит все свободное время с семьей и дочкой Симбой.

За время второй беременности поп-дива научилась мастерски прятать свой животик. Этот умный прием могут взять на заметку все будущие мамочки. Так, на прогулку Нюша отправилась в жакете с «мужского плеча», скрыв свой заметно округлившийся животик. Кто бы мог подумать, что артистка вот-вот должна родить. В таком жакете она выглядит очень стройной. Оверсайзная одежда прекрасно скрыла все изменения в фигуре поп-дивы.

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