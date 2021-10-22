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«На Михримах совсем не похожа»: Пелин Карахан в куртке-рубашке и высоких сапогах изящно подчеркнула стройность ног

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» близко дружит с Мерве Болугур, она сыграла Нурбану султан и Селимом Байрактаром, он предстал в образе Сюмбюля аги.

«На Михримах совсем не похожа»: Пелин Карахан в куртке-рубашке и высоких сапогах изящно подчеркнула стройность ног
Пелин Карахан. Фото: Instagram.com/pelinkarahan

Пелин Карахан прославилась благодаря съемкам в турецком сериале «Великолепный век». Она сыграла единственную дочь султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах султан. В обычной жизни девушка далека от образа красавицы-султанши, считавшейся главной драгоценностью в османском дворце. Каждое желание Михримах султан тут же исполнялось, а она жила в роскоши и с детства научилась повелевать. Пелин же росла в простой семье и рано начала работать, ей нужно было обеспечивать себя и помогать маме.

Зато сейчас актриса из «Великолепного века» живет в достатке. Вместе с мужем бизнесменом Бедри Гюнтаем и сыновьями — Али Демиром и Джаном Эюпом она переехала в роскошный загородный особняк. Ко всему прочему, Пелин следит и за модой. На прогулке актриса позировала в ультрамодной куртке-рубашке мятного оттенка, примерив высокие карамельные сапожки. Партнерша Бурака Озчивита изящно подчеркнула стройность ног, отдав предпочтение длине мини.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Пелин Карахан в ультрамодной куртке-рубашке мятного оттенка и высоких карамельных сапожках изящно подчеркнула стройность ног. Фото: Instagram.com/pelinkarahan

«Небо и земля! На Михримах султан совсем не похожа», «Мода по-турецки?», «Она всегда в курсе всех модных новинок! Такая красотка, а ножки просто бесконечные», «Сразу видно — это дочь Хюррем султан», «Огонь! Ну какая красотка», «Любимая Михримах султан, как мы скучаем!», «Вот бы увидеть продолжение сериала, какими станут дети Михримах и Рустема паши», «Просто писки моды», «Очаровательная султанша», — пишут фолловеры.

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